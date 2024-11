Modica. È deceduto l’imprenditore Salvatore Puccia

È deceduto l’imprenditore modicano Giorgio Puccia meglio conosciuto come Salvatore. Da decenni era titolare di un’azienda per la gestione dei rifiuti che lo aveva visto e lo vede ancora presente in alcuni centri siciliani così come in precedenza aveva gestito il servizio a Modica. Aveva 75 anni. Da alcuni giorni era ricoverato in rianimazione all’’ospedale di Vittoria. I funerali saranno celebrati giovedì alle 11 nel Duomo di San Giorgio.

