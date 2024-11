Khamenei come Hitler…l’opinione di Rita Faletti

Ho sentito dire che Lei ha chiamato l’ayatollah Khamenei il nuovo Hitler del Medio oriente. E’ vero?

“Assolutamente sì”

Perché?

“Perché lui si vuole espandere, vuole realizzare il suo progetto in Medio oriente in modo molto simile a Hitler, che, al tempo, voleva espandersi. Molte nazioni in tutto il mondo e in Europa non si sono rese conto di quanto Hitler fosse pericoloso. Ed io non voglio che questo si ripeta in Medio oriente. Ma, senza dubbio, se l’Iran svilupperà la bomba nucleare seguiremo quell’esempio quanto prima”.

L’intervista al New York Times è stata rilasciata di recente dal principe Mohammed bin Salman, erede al trono saudita e già noto alle cronache italiane per il lauto compenso pagato a Matteo Renzi per una consulenza fornitagli dall’ex premier e per aver ordinato l’uccisione del giornalista dissidente Khashoggi quando questi si trovava nella sede del consolato saudita in Turchia. Quanto riportato dal giornale americano suscita interesse non tanto per l’attualità dell’argomento, l’arma atomica, quanto per il fatto che può essere letto come una possibile retromarcia nelle nuove relazioni diplomatiche tra Riad e Teheran, negoziate lo scorso anno con la mediazione cinese. L’antagonismo storico tra Arabia Saudita e Iran nell’area del Golfo persico potrebbe riaccendersi in una regione carica di tensioni inasprite dalla guerra a Gaza e smorzate con successo dall’intervento di Xi Jinping, intenzionato a ridurre l’eventualità di un conflitto armato in Medio oriente, confermare il radicamento dell’influenza cinese nella regione a favore degli interessi economici della Cina e compattare i paesi arabi e islamici in funzione antiamericana e antioccidentale. Il che non riduce comunque l’influenza statunitense nell’area dove l’amministrazione americana ha sempre lavorato per la sicurezza, il contenimento del programma nucleare iraniano e i processi di normalizzazione tra Israele e mondo arabo. Quindi, se da un lato bin Salman può approfittare del riavvicinamento all’Iran per garantirsi la sicurezza da attacchi di gruppi sciiti nelle zone di confine con quel paese, l’Arabia Saudita è in maggioranza sunnita, dall’altro, il suo piano di modernizzazione, “Vision 2030”, elaborato nel 2016 e incentrato su un’idea di stato aperto verso la società e capace di attrarre investimenti internazionali nel post-oil, segna la distanza dall’Iran e da un modello di società fondato sui principi religiosi e ideologici dello sciismo, che gli ayatollah, dopo la rivoluzione islamica del 1979, tentano di esportare, mediante i loro proxy, per la supremazia iraniana in Medio oriente. Non che la monarchia saudita difenda la libertà di espressione e i diritti umani con l’impegno di un paese democratico, ma l’aria che si respira a Riad è più salutare di quella mortifera di Teheran dove il boia non conosce tregua. Per realizzare “Vision 2030”, bin Salman sa che l’alleanza decennale con Washington è importante come il processo di normalizzazione dei rapporti con Israele. Per questo, non ha accantonato che temporaneamente gli “Accordi di Abramo”, argomento al centro della diplomazia mondiale affrontato all’Onu nel settembre 2023. Già stipulati da Tel Aviv con Emirati, Bahrain e Marocco, quei trattati erano stati preceduti da quelli con Giordania e Egitto, il primo paese arabo a riconoscere dignità e onore al “nemico sionista”, come disse Sadat alla Knesset, il Parlamento israeliano. Una decisione che costò al presidente egiziano la rottura con la tradizione araba, la sua espulsione dalla Lega araba e la vita. Chi osi riconoscere lo Stato ebraico muore. Eppure, gli “Accordi di Abramo” potrebbero aprire la strada verso la fine del conflitto arabo-israeliano e promuovere una pace autentica tra palestinesi e israeliani. Un po’ complicato se prima non si renda inoffensivo il regime assassino degli ayatollah, ciò che spinge il principe saudita a confidare in Trump. Nell’incontro del settembre 2023 all’Onu, Ebrahim Raisi, presidente iraniano poi deceduto nell’incidente con l’elicottero, accusò l’Arabia Saudita di voler tradire la causa palestinese e voltare le spalle alla resistenza. Di lì a pochi giorni, il pogrom di sangue del 7 ottobre è stato un avvertimento. La guerra a Gaza ha congelato tutto, ma non per sempre. Bin Salman afferma di sostenere la causa palestinese ma smentisce le notizie della fine dei colloqui con Israele e in sintonia con gli altri leader del Golfo, monarchie sunnite dirimpettaie di una teocrazia sciita, attende l’esito della guerra di Netanyahu contro l’ “asse del male”, augurandosi che l’Iran ne esca sconfitto o indebolito. E se la repubblica islamica avrà la bomba atomica, l’Arabia Saudita non sarà da meno. Un avvertimento? Può darsi.

