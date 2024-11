La sciclitana Gioia Nigro trionfa alle selezioni di “Principessa d’Europa”

La giovane studentessa sciclitana Gioia Nigro ha conquistato ieri a Palermo, la fascia di “Principessa d’Europa – Sicilia” e con essa il diritto ad andare avanti nel percorso selettivo che terminerà il 13 settembre del prossimo anno quando, negli studi di Cinecittà a Roma, verrà proclamata la nuova Principessa d’Europa. E’ un concorso di bellezza nazionale, il più trasparente d’Italia come definito dalla testata Tgcom Mediaset, fa parte del “CIP” (coordinamento italiano professionisti moda e spettacolo). Accompagnata da papà Vincenzo e da mamma Maria Dolores, Gioia ha sbaragliato la concorrenza confermandosi in forte ascesa nel campo della moda e sulle passerelle siciliane, dopo aver colpo tantissimi risultati prestigiosi negli ultimi mesi. Oltre ad aver recitato in un film di prossima uscita girato nella provincia iblea. Insomma un futuro che si annuncia radioso per Gioia Nigro che di settimana è una provetta studentessa presso la Scuola Esfo di Modica e nei weekend si trasforma in passerella facendo collezione di fasce ed apprezzamenti.

