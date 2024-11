MILAZZO 2

MODICA 1

Sconfitta che pesa per il Modica visto che perde anche la vetta. I rossoblu vanno per primi in vantaggio grazie al gol di Maimone al 25’ ma il Milazzo 9” dopo riesce a pareggiare e ad andare al riposo sull’1-1. Nella ripresa i mamertini trovano il gol per ribaltare il risultato.

