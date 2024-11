Comiso, attentato all’agenzia di pompe funebri. Individuato presunto

Nel corso della perquisizione domiciliare avvenuta qualche giorno dopo i fatti, quando gli agenti lo hanno ritenuto il possibile autore dell’esplosione, a casa dell’indagato è stata trovata una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa carica. Per questa ragione è stato arrestato in flagranza per ricettazione di arma clandestina. L’arresto è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, come chiesto dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Il difensore del comisano, l’avvocato Franco Vinciguerra, ha già proposto ricorso al Tribunale del Riesame di Catania per difetto di esigenze cautelari. Per l’incendio doloso il comisano è stato denunciato a piede libero. Sono in corso ulteriori attività investigative.