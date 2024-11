Gli agentidella Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un ragusano di 41 anni, ritenuto responsabile dei reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

I fatti sono avvenuti qualche giorno fa a Ragusa; più in dettaglio gli agenti della Squadra Volante, durante l’attività di controllo del territorio, si sono recati presso l’abitazione del quarantunenne ed hanno accertato che lo stesso non era in casa così come previsto dal regime della sorveglianza speciale.

