Comiso. Dopo 40 anni ancora insieme in una rimpatriata

In America si chiama “reunion” ed è quasi una scienza, da noi ritrovarsi con i vecchi compagni di scuola è ancora un evento poco diffuso. E’ bello, riallacciare i rapporti con qualcuno che, per i casi della vita, non hai mai più visto per 40 anni, suscita sempre emozione, nostalgia, un po’ di magone.

“Ebbene si….40 anni dopo siamo ancora qui!

Siamo gli alunni della maestra Livia Cascone, cresciuti insieme per otto anni, dalla scuola elementare fino alla scuola media tra studio, risate, monellerie e rimproveri. Siamo diventati uomini e donne di valore grazie ai rimproveri, alle correzioni e alla guida della nostra maestra e dei professioni della scuola media G. Verga di Comiso.

Il legame tra noi compagni è cosi indissolubile e forte che oggi a distanza di 40 anni ci ha spinto a organizzare una rimpatriata e condividere ancora una volta un momento assieme.

Nel magico scenario del castello di Donnafugata, è stato organizzato un momento conviviale da tutti noi accolto con emozione ed entusiasmo.

E si… proprio l’entusiasmo è stato il motore di questo incontro con la voglia di raccontarci, di condividere i ricordi di quegli anni spensierati e leggeri, con la maturità di oggi ma con la stessa voglia di sorridere e divertirsi di allora.

La vita ci ha fatto intraprendere strade diverse, chi si è sposato, chi è diventato genitore e chi pure nonno, ma rivedendoci si è subito ricreata l’ atmosfera festosa e gioiosa e amichevole di un tempo. In una cornice di “Gioia rumorosa” ci siamo lasciati con la certezza che il tempo non cancella le “amicizie vere”.

La speranza, condivisa da noi tutti, è che questo incontro possa ripetersi ancora in futuro, per mantenere vivo il profondo legame che ci unisce.

Alla rimpatriata hanno partecipato: Maria Gabriella Cannata, Giuseppe Bruno, Concetta Occhipinti, Stefania Meli, Giovanni La Ferla, Giovanni Occhipinti, Raffaele D’iapico, Laura Bovini, Roberto Biscotto, Loredana Cilia, Clara Gurrieri, Giovannella Fava, Nunzia Cannata, Giuseppe Errigo, Giuseppe Diara, Giacomo Alessandrello, Gianni Latino, Salvatore Diara, Graziella Dibennardo, Elisa Cannizzo, Antonella Dimauro, Sandro Nifosì, Silvana Sansone e Laura Battaglia.

