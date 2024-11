Modica: chiude con un successo la mostra “Blu Sicilia” presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso

La società operaia mutuo soccorso di Modica ha ospitato, sino ai giorni scorsi, la mostra Blu Sicilia, il mare nell’arte isolana dal Novecento alla contemporaneità, curata da Giuliana Fiori e Chiara Canali. “Voglio ringraziare – dice Giorgio Solarino, presidente della società operaia – le migliaia di visitatori che ci hanno onorato con la loro presenza e visita. Uno dei più importanti eventi collaterali è stato Gusto in mostra con la presenza di cinque chef che hanno consigliato cinque piatti e cinque vini. Hanno messo in luce la propria maestria nel contesto di uno scenario impreziosito da queste tele d’autore. Inoltre, le scuole di ogni ordine e grado provenienti da numerose e diverse parti della Sicilia sono state guidate per mano dal personale specializzato che ha animato una visita guidata full immersion di grande spessore culturale ed emozionale”.

“Il sindaco Maria Monisteri e la sua giunta – ancora Solarino – ci hanno permesso di partecipare alla promozione della nostra Modica aprendo una finestra sul mondo grazie alle decine e decine di redazionali, articoli e menzioni che la stampa nazionale e internazionale ha voluto dedicare alla mostra e al luogo, la società operaia, che nei secoli ha rappresentato un salotto d’élite in corso Umberto. Ringrazio anche tutti gli sponsor che hanno supportato l’iniziativa rendendola possibile. Oltre, ovviamente, ai collezionisti e agli artisti che con la loro diretta presenza, o quella delle loro famiglie, hanno reso calda ed unica la mostra, regalando ai visitatori le emozioni di vita vissuta di altri tempi. E poi, naturalmente, il grazie più sentito va a Graziana Papale e Carlotta Belviso colonne portanti di Sikarte senza cui tutto questo non si sarebbe potuto realizzare visto che hanno magistralmente curato ogni minimo dettaglio per soddisfare la curiosità e l’esigenza di scoprire la vera essenza dell’arte”.

Salva