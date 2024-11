Scicli. Programma natalizio, il Comune cerca un partner privato

Il Comune di Scicli ha promosso un Avviso Pubblico con cui acquisire manifestazioni di interesse, al fine di individuare iniziative artistico-culturali, ludico – ricreative ed eventi volti a favorire la partecipazione della cittadinanza da inserire nel programma “Natale è …”, da realizzarsi presuntivamente dal 7 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025.

Si invitano, pertanto, gli interessati a presentare proposte formulate, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, artistico e turistico attraverso la valorizzazione delle varie forme d’arte in grado di coinvolgere tutte le fasce di pubblico:

– concerti, teatro, animazione;

– mostre d’arte, esposizione di presepi;

– abbellimento di spazi pubblici con il posizionamento di luminarie natalizie e addobbi ornamentali con pianti e fiori.

Soggetti ammissibili

Possono presentare proposte di buona qualità artistica, da tenersi nell’ambito del territorio comunale, Imprese, Associazioni, Enti, Consorzi, Fondazioni in forma singola o associata, operatori turistici, compagnie teatrali, scuole di danza, gestori degli esercizi commerciali purché in regola con la normativa vigente, operanti nel settore di riferimento e con esperienza documentata nella organizzazione e nella

gestione di eventi.

Le proposte dovranno pervenire in busta chiusa, inviate a mezzo posta o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, indirizzate al Comune di Scicli – Settore II Benessere di Comunità – Cultura ed Istruzione – riportando all’esterno della busta stessa la dicitura “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la realizzazione dell’evento denominato “Natale è…”, improrogabilmente, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 novembre 2024.

Il plico dovrà contenere:

 domanda redatta secondo il fac-simile di cui allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

 proposta artistico-culturale.

 statuto e copia dell’atto costitutivo.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la sede del Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione, negli orari di apertura al pubblico, sita in Corso Mazzini oppure telefonare al numero 0932839620.

