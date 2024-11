Ragusa. Guida in stato d’ebbrezza: denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri di Ragusa, hanno invitato più persone a sottoporsi ad alcol test. Dapprima i militari hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito per una guidatrice 22enne ragusana, per un valore di 1,19 g/l. Qualche ora dopo, nelle prime ore del mattino, veniva eseguito medesimo test per un 27enne che dava nuovamente esito positivo, con valore di 1,33 g/l.

Pertanto i due cittadini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa per guida in stato di ebbrezza con conseguente sospensione della patente di guida.

