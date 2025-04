Grave incidente sulla SP 18 Vittoria-Santa Croce Camerina:  diversi feriti, uno in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 19:00 di questa sera sulla strada provinciale SP 18 che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. L’episodio ha coinvolto un totale di tre autovetture, un trattore e un rimorchio carico di fieno, causando diversi feriti, uno dei quali sembrerebbe versare in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, il rimorchio trainato dal trattore, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato sulla carreggiata, riversando il carico di fieno sull’asfalto. Le auto che sopraggiungevano non sono riuscite ad evitare l’impatto con il materiale sparso sulla strada, rimanendo coinvolte nel sinistro.

Immediato l’allarme che ha fatto convergere sul luogo dell’incidente ben cinque ambulanze del servizio 118 per prestare soccorso ai feriti e trasportarli d’urgenza presso le strutture ospedaliere più vicine. La situazione più critica sembrerebbe riguardare una persona, le cui condizioni sono al vaglio dei medici.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, scongiurando ulteriori pericoli. Al momento, i pompieri sono in attesa dell’arrivo di un’autogru proveniente da Ragusa per poter rimuovere il rimorchio e il trattore ribaltati e liberare completamente la sede stradale.

I carabinieri sono anch’essi presenti sul luogo dell’incidente e stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

A causa del sinistro e delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, la strada provinciale SP 18 Vittoria-Santa Croce Camerina è attualmente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili disagi per gli automobilisti. Si raccomanda di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità

foto franco assenza

Salva