Basket. La Virtus Ragusa con una missione: conquistare i play out

Il count down segna -4. Sono le gare che mancano al termine della stagione regolare. Alla Virtus Ragusa di basket basta vincerne una per assicurarsi la penultima posizione e la conquista dei playout. Il vantaggio su Saronno è di quattro punti, ma c’è pure la differenza canestri a favore nel doppio confronto diretto. La prima chance si presenterà domenica, quando Ragusa farà visita alla Civitus Vicenza (palla a due alle 17). Il match è valido per la 35.ma giornata della Serie B Old Wild West. Nella gara d’andata la Virtus ottenne la prima vittoria in stagione dopo una partenza da incubo, con 4 k.o. consecutivi. Bertocco la guidò al successo per 67-62, realizzando 22 punti.

Un girone e mezzo dopo Ragusa continua ad avere prestazioni altalenanti. Dopo l’ottimo periodo, conciso con tre vittorie, è arrivato il k.o. Interno contro Fiorenzuola e la sconfitta nel derby con Capo d’Orlando. A Vicenza non sarà facile: la Civitus è una formazione molto solida fra le mura amiche (record di 12 vittorie e 5 sconfitte in stagione), dove ha battuto anche corazzate del calibro di Treviglio. La formazione allenata da coach Ghirelli ha vinto tre delle ultime quattro gare. Almansi è il miglior realizzatore con 14,9 di media (in 28’ di utilizzo), mentre Ucles è stabilmente nella top five dei migliori rimbalzisti del girone (8,8 a sera). L’altra punta di diamante dell’attacco vicentino è Gasparin, che tira con il 42% da tre punti. Nella Civitus gioca anche l’ex di turno Mattia Da Campo.

Ragusa quest’anno ha vinto partite di un certo peso in trasferta (Desio, Fiorenzuola, Saronno). La sfida con Vicenza arriva alla vigilia di altre due gare casalinghe contro Mestre e Casale Monferrato, prima della chiusura a Legnano contro i Knights. La gara di domani sarà arbitrata dai signori Foschini di Russi e Forconi di Faenza, entrambi in provincia di Ravenna, e sarà trasmessa in diretta streaming (per abbonati) sul sito e sull’app LNP Pass.

