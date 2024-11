Modica. Bullismo a scuola. Ragazzino finisce in Ospedale

Finisce in ospedale un ragazzino di 12 anni, a causa di un trauma cranico che, a quando pare, è stato colpito da un compagno di classe, che da tempo lo ha preso di mira, rendendogli la vita impossibile. I genitori del ragazzino, da quanto si è saputo, avevano più volte sollecitato l’intervento dell’istituzione scolastica, senza però ottenere alcun positivo riscontro. Purtroppo, capita spesso, la troppa bontà o educazione viene scambiata per debolezza, al punto che qualcuno ne approfitta. Ecco perché in questo caso, le istituzioni dovrebbero fare qualcosa per demolire questa forma di bullismo di cui tanto si parla, ma all’occasione si finisce col mettere la testa sotto la sabbia. Intanto, il ragazzino è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso, dove ha raccontato ciò che gli era accaduto, così da essere registrato con il ‘codice rosa’ (vittime di violenza). I genitori pare abbiano deciso di presentare denuncia anche nei confronti della scuola per aver sottovalutato la situazione.

Salva