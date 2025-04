Calcio dilettantistico. Giarratanese promossa in Seconda Categoria

Splendida la vittoria del Campionato di Terza Categoria e la conseguente meritata promozione in Seconda Categoria dell’ASD Giarratanese. Un risultato che premia sicuramente l’impegno, la passione e il duro lavoro di giocatori, staff tecnico, dirigenti e tifosi, che hanno sostenuto la squadra con entusiasmo durante tutta la stagione. “Questo traguardo è motivo di orgoglio per tutta la comunità – afferma il primo cittadino Lino Giaquinta- e siamo certi che la Giarratanese continuerà a regalarci emozioni anche nel prossimo campionato.” La formazione rossoblù ha chiuso in testa con 27 punti, tre in più di Atletico Dream Soccer e New Erea.

Salva