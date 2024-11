Sopralluogo per i lavori al Polo Commerciale. Finalmente qualcosa si muoverà?

Sopralluogo al polo commerciale di Modica, tra la direzione lavori e la ditta Fiber Cop, al fine di definire i lavori da fare in tempi più che celeri, cercando di evitare un contenzioso che potrebbe solo allungare le tempistiche di intervento con danno ancor più grave, di quello fino ad oggi patito, per quanti, quotidianamente, percorrono questa importante arteria e vivono e lavorano a ridosso di essa. In queste settimane – ha detto l’Assessore Drago – siamo intervenuti per cambiare il cronoprogramma degli interventi e per definire con la ditta incaricata, i dettagli per la posa dell’asfalto sull’arteria e il completamento dell’opera ad esclusione del tratto interessato dalla rotatoria. Quest’ultimo intervento, infatti, pare che spetti alla ditta incaricata della posa dei cavi per la connessione della fibra, anche se, qualcuno in proposito nutre delle perplessità. Sono stati mesi lunghi e complicati non solo per i modicani, ma anche per quanti percorrono quella strada quotidianamente. Molti i confronti, soprattutto con l’associazione commercianti che occorre ringraziare per la sensibilità e il senso di responsabilità e collaborazione a cominciare dal suo massimo rappresentante, il dottor Giorgio Moncada. Contiamo già entro questo mese di novembre – ha concluso l’assessore – di ripartire spediti con i lavori e terminare tutto nei primissimi mesi del 2025”.

