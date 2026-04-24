A proposito della prevenzione e diritto alle cure. Riceviamo

Ancora una volta a fronte dell’impegno straordinario di gran parte del personale sanitario, negli ambulatori, nei reparti ospedalieri e soprattutto nei pronto soccorso, si contrappone una fallimentare strategia organizzativa dell’azienda sanitaria di Ragusa.

Purtroppo siamo costretti a dover rendere pubblici altri due esempi di malasanità che confermano l’urgenza di un radicale cambiamento al vertice dell’Asp.

Al signor L.G. , affetto da tumore alla vescica, il medico prescrive una uretrocistoscopia da effettuare al massimo entro 60 giorni.

Dopo aver ottenuto una prenotazione a sei mesi il paziente inoltra un’istanza, per ottenere il previsto “percorso di tutela” disciplinato da precise disposizioni ministeriali e regionali. Ribadiamo che il paziente ha tutto il diritto di accesso a questa procedura.

Ebbene la risposta dell’azienda , che riportiamo integralmente, è incredibile.

A prescindere dal tono ipocritamente cortese, l’ufficio competente fa il generico riferimento ad un inafferrabile “team aziendale” senza motivare le ragioni del diniego e poi, con ignobile perfidia, rimanda alla lettura del P.N.G.L.A. (piano nazionale governo liste di attesa) consultabile nel sito dell’Asp.

Accedendo al sito Asp, il signor L.G. (come chiunque ) nota che l’argomento in questione è trattato riproducendo, 191 pagine. Il PNGLA a sua volta rimanda al P.R.G.L.A. (piano regionale) anch’esso riprodotto in 161 pagine.

Insomma l’azienda sanitaria, non motivando il diniego,!! costringe a consultare ben 352 pagine !!

Ma non è finita.

Da quasi un mese i genitori di un bambino epilettico sono alla ricerca di uno specifico farmaco salvavita. Si sono rivolti al reparto di pediatria dell’ospedale di Vittoria, dove ben conoscono il caso, e disperati si sono rivolti anche a tutte le farmacie della provincia di Ragusa senza poter ottenere il farmaco.

Tutti i giorni leggiamo notizie di fantomatiche campagne di prevenzione , con le foto in prima fila degli immancabili burocrati della sanità. Altro che prevenzione e diritto alle cure e tutela della

salute.

Ciò che una volta era un modello oggi appare sempre più inquinato dalle incapacità gestionali e dagli abusi. Come recentemente ribadito, dalla relazione della Commissione Regionale Antimafia, nel sistema sanitario prosperano le infiltrazioni mafiose.

Rosario Gugliotta

presidente Rete Civica Articolo 32 Ragusa

Salva