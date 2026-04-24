Ispica, programma e candidati del PD alle Amministrative: lunedì conferenza stampa con Barbagallo e Dipasquale

ISPICA, 24 Aprile 2026 – Ci sarà anche il segretario regionale del Partito Democratico e deputato nazionale on. Anthony Barbagallo alla conferenza stampa di presentazione del programma e della lista del Partito Democratico di Ispica per le Amministrative del 24 e 25 maggio. In vista dell’appuntamento elettorale, per la carica di sindaco il PD sosterrà Paolo Monaca, candidatura emersa nell’ambito del “Campo largo” cittadino.

La conferenza stampa si svolgerà lunedì 27 aprile alle 12 nei locali di Spaccafé. Oltre al segretario regionale Barbagallo e al segretario cittadino del PD Gianni Stornello, parteciperanno il deputato regionale on. Nello Dipasquale, il capo della segreteria regionale del PD Peppe Calabrese, il segretario provinciale del PD di Ragusa Angelo Curciullo e quello di Siracusa Piergiorgio Gerratana, i segretari cittadini del PD di Pozzallo e di Rosolini, Piero Storniolo e Tonino Basile, il segretario provinciale dei Giovani Democratici, Gabriele Nicastro, oltre ai rappresentanti del Partito Democratico degli altri comuni della provincia e ai vari livelli istituzionali. Presente il candidato sindaco Paolo Monaca.

“La lista e il programma del Partito Democratico – dichiara il segretario Stornello – punteranno molto sulla programmazione e la cura del territorio, in particolare lungo la fascia costiera. Al riguardo posso anticipare che correranno con noi rappresentanti del PD dei comuni di Pozzallo e Rosolini per essere riferimento delle centinaia di residenti e villeggianti nel territorio di Ispica provenienti dai due comuni vicini. Ovviamente – conclude Stornello – lista e programma puntano anche su altri aspetti politici e amministrativi che saranno oggetto delle proposte del Partito Democratico: situazione finanziaria, infiltrazioni mafiose nel territorio, ripresa dell’identità culturale e sociale e tanto altro. Coltiviamo l’ambizione di dare contenuti politici e programmatici a un confronto elettorale che non deve perdere di vista l’obiettivo di fare uscire dal declino la città. È anche per questo che, parlando di futuro, avremo un contributo importante dei Giovani Democratici”.

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