Pozzallo. Convegni nel 2027 e una piazza da dedicare a Bernardo Cabrera. La Catalogna vicina ai territori iblei

POZZALLO, 24 Aprile 2026 – La regione Selva e l’Amministrazione comunale di Pozzallo hanno compiuto un ulteriore passo avanti nel loro storico legame con nuovi progetti di cooperazione culturale, turistica e di ricerca. Il gemellaggio tra il Castello di Montsoriu e Torre Cabrera di Pozzallo si consolida con l’annuncio di nuove iniziative e conferenze internazionali previste per il 2027.

Una delegazione catalana guidata dalla Regione di La Selva si è recata a Pozzallo per partecipare alla prima riunione del comitato di monitoraggio del gemellaggio, in concomitanza con la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti storici. Il progetto si fonda sull’eredità storica del lignaggio dei Cabrera, che per secoli ha unito la Catalogna e la Sicilia. In questo contesto, è già stata annunciata la celebrazione della seconda conferenza internazionale Catalogna-Sicilia, sull’eredità dei Visconti di Cabrera, che si terrà dal 12 al 14 marzo 2027.

Tra i principali accordi raggiunti, spicca la dedica di una piazza centrale di Pozzallo a Bernat IV de Cabrera, accanto alla Torre di Cabrera. È stata inoltre concordata la promozione degli scambi culturali e turistici, nonché la creazione di una piattaforma digitale per la condivisione di ricerche e documentazione storica.

L’incontro è servito anche a rafforzare la divulgazione congiunta dei due monumenti e ad ampliare la conoscenza sulla viscontea di Cabrera e sulla contea di Modica.

La visita ha incluso la presentazione del libro Montsoriu, la costruzione di un grande castello feudale nella provincia di Ragusa, opera che raccoglie decenni di ricerche sul castello. Le istituzioni coinvolte sottolineano che questo gemellaggio non solo recupera la memoria storica, ma apre anche nuove opportunità di cooperazione, sviluppo turistico e proiezione internazionale per entrambi i territori.

“In un’epoca di profonde divisioni, riscopriamo l’eredità di Giorgio La Pira. Le nostre città non sono solo luoghi fisici, ma ponti tra le nazioni. Esse hanno la missione di essere ‘porti sicuri’ per l’incontro tra i popoli, dove le diverse identità non entrano in conflitto, ma dialogano attraverso il linguaggio universale della cultura e della bellezza. Collaborare con la Catalogna oggi significa trasformare la nostra storia comune in uno strumento concreto di legame transnazionale” ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Pozzallo, Sara Cannizzaro.

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