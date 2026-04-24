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Autostrada Siracusa–Gela e i fondi “scippati” per il lotto Modica–Scicli: il 26 aprile flash mob del PD

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Modica, 24 aprile 2026 – La Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa informa che domenica 26 aprile, alle ore 10.30, allo svincolo autostradale di Modica, si terrà un flash mob per chiedere la restituzione dei circa 350 milioni di euro destinati al lotto Modica–Scicli dell’autostrada Siracusa–Gela e successivamente sottratti.
L’iniziativa sarà anche l’occasione per lanciare una petizione rivolta alle istituzioni regionali e nazionali affinché venga ripristinata la dotazione finanziaria necessaria per far proseguire i lavori sull’opera.
“Si tratta di risorse fondamentali per un’infrastruttura strategica per il territorio, il cui venir meno mette a rischio il collegamento con l’area Sud della provincia – dichiara il segretario di federazione Angelo Curciullo – e senza il tratto Modica–Scicli, senza certezze sul proseguimento dei lavori, cittadini e imprese continueranno ad essere privi di un collegamento moderno ed efficiente”.
“La mobilitazione – aggiunge il segretario provinciale PD – nasce dall’esigenza di difendere il diritto del territorio a non essere penalizzato da scelte incomprensibili e da una programmazione che, ancora una volta, sacrifica il Sud-Est siciliano. Non è accettabile che fondi già stanziati vengano sottratti senza una chiara assunzione di responsabilità politica e senza soluzioni alternative credibili. Per questo motivo il Partito Democratico rivolge un invito alla partecipazione a cittadini, forze sociali ed economiche, per sostenere una vertenza che riguarda lo sviluppo e il futuro della provincia di Ragusa”.
“È una battaglia che riguarda lo sviluppo economico, la sicurezza stradale, il diritto alla mobilità e le opportunità per le nuove generazioni – conclude Curciullo – e l’obiettivo è chiaro: ottenere la restituzione delle risorse e assicurare che i lavori proseguano per portare l’autostrada Siracusa–Gela almeno fino a Vittoria”.

© Riproduzione riservata
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