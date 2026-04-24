  • 24 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Aprile 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Gela, fugge alla vista della polizia, mentre il complice si libera di un involucro di cocaina: arrestato

Denunciato in stato di libertà il minore che era alla guida del mezzo
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Gela, 24 Aprile 2026 – La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un ventiseienne nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con un minore, denunciato in stato di libertà per la sola seconda ipotesi di reato. Martedì pomeriggio un equipaggio della moto volante del Commissariato di pubblica sicurezza, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha incrociato due soggetti, noti agli agenti per i loro precedenti di polizia, a bordo di un motociclo, transitare per via Paci. Il minore, che al momento si trovava alla guida del mezzo, alla vista dei poliziotti, si dava a precipitosa fuga percorrendo le strette vie del centro storico cittadino creando pericolo per la circolazione stradale e l’incolumità dei passanti. Nel corso della fuga il ventiseienne, passeggero posteriore del motoveicolo, si liberava di un involucro gettandolo per strada. Nel corso dell’inseguimento, altri equipaggi della Polizia di Stato sono stati fatti confluire nella zona interessata recuperando l’involucro, di cui si era liberato il fuggiasco, contenente un bilancino di precisione, 47 grammi di cocaina e 13 di sostanza da taglio. L’equipaggio di una volante bloccava, invece, il minore, che nel frattempo aveva abbandonato il mezzo, che procedeva appiedato in via Verga. Il ventiseienne, invece, veniva bloccato sotto casa con il motociclo di sua proprietà con il quale poco prima era fuggito assieme al complice. L’uomo, nel vano tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità, ai poliziotti ha riferito di aver denunciato telefonicamente il furto del proprio mezzo, che ha poi ritrovato subito dopo la denuncia. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, accompagnato presso il suo domicilio agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il minore è stato, invece, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. Il Gip del Tribunale di Gela nel corso dell’udienza odierna ha convalidato l’arresto del ventiseienne e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. La responsabilità dell’arrestato e del minore, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata
598107

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube