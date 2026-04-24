Promozione. Ultimo match della stagione da dentro o fuori dai playoff per il Santa Croce Calcio contro lo Scordia

Santa Croce Camerina, 24 aprile 2026 – La gara contro la Gymnica Scordia che si giocherà domenica pomeriggio al Kennedy, sarà una partita da dentro o fuori per il Santa Croce Calcio.

L’incontro valevole per l’ultima giornata del girone D del campionato di Promozione, sarà una vera e propria finale per gli uomini di mister Fabio Campanaro che, se vorranno conquistare i play off dovranno per forza vincere la contesa.

I risultati usciti fuori dall’ultimo turno di campionato, infatti, hanno complicato la vita ai biancazzurri, giacché si sono visti avvicinare dal Serradifalco che “sorprendente” ha battuto in casa l’ Akragas.

I nisseni, così, con i tre punti conquistati si sono portati a una sola lunghezza dal Santa Croce e l’ultima gara di campionato deciderà quale delle due compagini approderà agli spareggi per la promozione in Eccellenza.

Quest’ultimo turno di campionato, quindi, deciderà gli accoppiamenti della griglia dei play off, con Santa Croce e Serradifalco che dovranno entrambe vincere i propri confronti per conquistare l’ultimo posto rimasto, visto che, Akragas, Gymnica Scordia e Pro Ragusa già sono certe di parteciparvi.

La squadra di Campanaro dovrà concentrarsi come non mai per avere la meglio contro i rossoblù scordiensi che di certo non concederanno nulla.

L’allenatore biancazzurro ha convocato tutti i giocatori a sua disposizione e spera di recuperare anche qualcuno degli acciaccati.

La società in settimana ha fatto un appello alla cittadinanza affinché assiepi le tribune del Kennedy per incitare i ragazzi a compiere quest’impresa.

Qualunque risultato esca fuori dalla partita, sarà l’ultimo incontro della stagione sul green del Kennedy, quindi, motivo in più per assistere ad una gara che si prevede ricca di emozioni.

La gara avrà inizio alle ore 16.30 e sarà diretta da una terna tutta agrigentina capitanata dal signor Giuseppe Mandracchia che sarà collaborato dai signori Luigi Provenzano e Tommaso Russello.

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