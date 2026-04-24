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Politica | Vittoria

Vittoria celebra il 419° anniversario della sua fondazione

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Vittoria, 24 aprile 2026 – Oggi la città di Vittoria ha celebrato il 419° anniversario della sua fondazione, un momento di profonda partecipazione e memoria condivisa per tutta la comunità.
Le celebrazioni si sono aperte con la Santa Messa officiata da Padre Salvatore Converso. Alla cerimonia erano presenti la Giunta Comunale, la Presidente del Consiglio Comunale e le forze dell’ordine, a testimonianza dell’importanza istituzionale dell’anniversario oltre ad una delegazioni delle scuole cittadine. Al termine della funzione religiosa, è stata deposta una corona di fiori sulla lapide che custodisce i resti della Contessa Vittoria Colonna, fondatrice della città, in segno di omaggio e riconoscenza.
Il Sindaco Francesco Aiello ha dichiarato: “Celebrare oggi il 419° anniversario della fondazione di Vittoria significa rinnovare il nostro impegno verso i valori di identità, appartenenza e comunità. La presenza così numerosa dei giovani e degli studenti rappresenta un segnale importante: sono loro i custodi della memoria e i protagonisti del futuro della nostra città.
Tuttavia, non posso nascondere un sentimento di amarezza nel constatare l’assenza della quasi totalità del Consiglio comunale. Fatta eccezione per la Presidente e per qualche consigliere che ricopre anche incarichi di Giunta, nessun altro rappresentante del civico consesso ha ritenuto di partecipare a un momento così significativo per la nostra comunità. Desidero ricordare che la celebrazione della fondazione della città non appartiene al Sindaco o all’Amministrazione di turno, ma è patrimonio dell’intera comunità. È un momento che richiama rispetto per la nostra storia e, soprattutto, per la figura della Contessa Vittoria Colonna, alla quale dobbiamo la nascita della nostra città. L’assenza a queste celebrazioni rischia di essere percepita come una mancanza di attenzione e di rispetto verso le nostre radici e verso i cittadini stessi. Su questi valori, che sono condivisi e fondanti, è necessario ritrovarsi uniti, al di là di ogni appartenenza o posizione politica”.
La giornata si è conclusa con un momento di partecipazione attiva da parte degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di conoscere e riscoprire i luoghi simbolo della città, rafforzando così il legame tra passato, presente e futuro.

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