Unitre Modica. Significativo riconoscimento al Presidente Stracquadanio

Ha prodotto non poche emozioni la cerimonia con la quale, nel corso dell’incontro promosso dall’Università della Terza e delle Tre Età di Modica per la presentazione e l’apertura dell’Anno Accademico 2024-2025, è stata consegnata una targa di riconoscimento e di gratitudine a Rinaldo Stracquadanio, già Presidente della Sede della Città della Contea e, dallo scorso anno, Presidente onorario dell’Associazione per unanime volontà dell’Assemblea dei Soci.

Il prof. Rinaldo Stracquadanio dopo anni d’insegnamento è stato chiamato a svolgere il ruolo di Dirigente Scolastico: incarico che l’ha accompagnato al pensionamento. Da sempre impegnato per una Scuola migliore, si è sempre distinto nel campo dell’istruzione e dell’insegnamento e nel più generale ambito sociale. E’ stato uno dei fondatori dell’Unitre di Modica costituita nel 2008 e da tale anno ed ininterrottamente per 14 anni, ha ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione. Sotto la sua guida è stato costituito il laboratorio del Coro, fiore all’occhiello dell’Unitre di Modica che si è sempre distinto ed è stato ampiamente apprezzato in occasione dei Festival regionali ai quali ha sempre partecipato ben figurando. A seguire, dopo il Coro, sotto la sua guida è stata avviata l’Attività Formativa e delle escursioni e sono stati costituiti i laboratori del Teatro e del Teatro narrativo. E’ stato sempre particolarmente attivo, ha intrattenuto ottimi rapporti con la Presidenza nazionale e con la Sede centrale e grazie alle sue iniziative la Sede di Modica è stata tenuta sempre nella massima considerazione. Con la targa consegnata a Rinaldo Stracquadanio per mano del Presidente Enzo Cavallo con a fianco il Segretario Orazio Frasca, in nome e per conto dell’intero Consiglio Direttivo, si è voluto esprimere, in maniera simbolica ma sicuramente efficace e sentita, il più vivo riconoscimento ed il più sentito ringraziamento per l’attività svolta e per i lusinghieri risultati conseguiti a favore della Sede e di tutti i Soci, durante tutto il periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente dell’Unitre di Modica.

