Aeroporto di Comiso. Sabato manifestazione a cura del Comitato Difesa e Sviluppo

Il Comitato per la Difesa e lo Sviluppo dell’Aeroporto di Comiso organizza un’importante manifestazione presso l’Aeroporto di Comiso, che si terrà sabato 16 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Questa iniziativa, fortemente voluta dalla base sociale ed imprenditoriale delle aree Iblea, Nissena e Calatina, è il risultato di un lungo percorso di interlocuzioni e richieste che il Comitato ha condotto in maniera disciplinata e pacifica. Tuttavia, gli interlocutori facenti capo alla SAC Società Aeroporto di Catania e Comiso hanno finora offerto solo rassicurazioni disattese, continui rallentamenti e atteggiamenti che minacciano di compromettere il futuro dello scalo aeroportuale “Pio La Torre”, con pesanti ripercussioni economiche e sociali per le destinazioni turistiche e per i territori interessati.

Le aziende del Sud-Est siciliano soffrono sempre più la mancanza di collegamenti aerei efficienti. Un aeroporto pienamente operativo nella nostra area faciliterebbe non solo gli scambi commerciali, ma alimenterebbe anche i flussi turistici, fondamentali per chi ha investito nel settore.

Universitari, lavoratori fuori sede e utenti con esigenze mediche fuori regione dovrebbero poter raggiungere facilmente le loro destinazioni, mantenendo vivi i legami con la propria terra d’origine. L’Aeroporto di Comiso dovrebbe rappresentare un vero ponte tra il Sud Italia e il resto d’Europa

