Da Amsterdam un messaggio a tutta l’Europa … l’opinione di Rita Faletti

“L’unico modo per sopravvivere come ebreo in Europa è in un ghetto per religiosi o nascondere la propria identità”. E’ la confessione amareggiata di un rabbino dopo la notte di paura vissuta ad Amsterdam dalle centinaia di tifosi israeliani della Maccabi -Tel Aviv dopo la conclusione della partita di calcio contro l’Ajax. Tutto era filato liscio sia prima che durante l’incontro perso dal Maccabi 5-0, e nessuno immaginava che da lì a poco sarebbe scattato l’assalto furibondo di squadre di islamici palestinesi su scooter e a piedi, a caccia dell’ebreo. Un’imboscata con sassi coltelli bastoni e fuochi d’artificio nello stile di una spedizione militare contro uomini donne e famiglie con bambini. I video diffusi hanno confermato il sospetto che l’aggressione, per le modalità con cui si è svolta, fosse stata preparata da tempo e aiutata anche da tassisti locali che avevano geolocalizzato le persone da colpire, fino a spingersi agli ingressi degli hotel dove soggiornavano. Altro che semplice disputa tra tifosi. Nella città di Anna Frank, è andato in scena un vergognoso attacco antisemita che ha ricordato la tragica Notte dei Cristalli tra il 9 e il 10 novembre del ’38 nella Germania nazista. Alcuni giornali italiani hanno cercato di sdrammatizzare, come accade solitamente nella stampa europea che tende ad attribuire attacchi terroristici di matrice islamica a individui “con disturbi mentali”, ma perfettamente in grado, chissà come mai, di distinguere le vittime contro cui sfogare i loro raptus. Cliché seguito anche questa volta, con particolare attenzione a non chiamare le cose con il loro nome. Campioni di escamotage il Fatto che ha parlato di hooligan del Maccabi, il sito di Repubblica rimasto paralizzato su “Medio oriente”, il Corriere che ha riferito di “scontri tra tifosi”. Da Travaglio che si butta subito su presunti teppisti israeliani, alla reticenza del Corriere per arrivare a Repubblica che fa lo gnorri. Come mai non sono riusciti a usare l’unica parola che spiega la causa delle violenze perpetrate contro ebrei colpevoli di essere ebrei? Antisemitismo. Parola difficile da pronunciare e scrivere quando le ginocchia sono deboli e la schiettezza defunta. Fumosità e ambiguità su fatti e cause. Chi erano gli assalitori? Tifosi dell’Ajax? Da escludere e per ben tre motivi. Il primo: avevano vinto e chi vince festeggia, non picchia il perdente, il secondo: i tifosi dell’Ajax sono tra i più filoisraeliani in Europa, molto legati al ghetto di Amsterdam, il terzo: chi è filoisraeliano non urla “Gaza!” o “Hamas, Hamas, gli ebrei nelle camere a gas”. Insulti, botte, calci, ferimenti, sottrazione di documenti e la polizia che non interviene. Serio il bilancio: decine di contusi e alcuni feriti gravi. Nessuno di essi aveva fatto qualcosa di male. La bandiera palestinese strappata serviva ad incolpare i tifosi israeliani. Eppure, Mossad e Shin Bet avevano avvertito le autorità olandesi circa attacchi mirati. Qualcosa si è inceppato? Chi ha ordinato l’assalto? E’ questo il clima a cui dobbiamo abituarci in Europa? In Olanda gli ebrei sono il 10 per cento della popolazione, chi può fugge in Israele nonostante la guerra in corso. “In Europa non ci sentiamo sicuri”. Politici, capi di stato e di governo, opinioni pubbliche che dovrebbero provare vergogna dopo aver ripetuto “mai più, mai più”. Tra poco in Olanda saranno 20 anni dall’uccisione di Theo van Gogh, il regista che realizzò un film sull’islam dall’eloquente titolo, “Submission”. Fu sgozzato per strada ad Amsterdam da un islamico. Allora, la barbarie entrò di prepotenza in Europa, scioccò ma fu dimenticata e derubricata come caso isolato. Nel 2015, la strage del Bataclan e di Charlie Hebdo sconvolse di nuovo le coscienze. Sfilate lungo le vie di Parigi, politici ammutoliti dopo aver espresso dolore per le vittime e solidarietà per i loro cari. Nessun provvedimento seguì alle chiacchiere. Hamas è tra noi e c’è chi ne è contento, lo stima e gli chiede di fare giustizia. Il gran burattinaio iraniano è deliziato dalle manifestazioni di affetto: “Cari giovani, siate benedetti”. “Evitate i simboli religiosi, starete più tranquilli”, è la preghiera rivoltante delle autorità agli ebrei. Nel frattempo in Italia il presepe è stato abolito e gli auguri di Natale sono stati sostituiti da un asettico “Buone feste d’inverno”. Ma certo, negare la propria identità è il primo passo verso la sottomissione. Andiamo in pace, pronti a gridare “Free Palestine” a comando.

Salva