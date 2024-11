Scontro auto-TIR a Modica. Ferito un 67enne

Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente dello scorso primo pomeriggio sulla ex Sp Modica-Giarratana. Coinvolti un TIR ed una monovolume. Per cause da stabilire, ma probabilmente per la strada viscida per la pioggia, il conducente l’autoarticolato, diretto a Modica, ha perso il controllo sbandando e ad andando ad occupare la corsia opposta mentre sopraggiungeva una Citroen C 4 condotta da un modicano di 67 anni. L’impatt0 è stato violento. Sul posto il 118 e la polizia locale. L’automobilista, rimasto ferito, è stato condotto all’Ospedale “Nino Baglieri”, dove è in atto ricoverato. Non è in pericolo di vita.

