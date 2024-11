Senza autorizzazioni. Chiusa ad Ispica casa di riposo

Scoperta dai carabinieri del NAS a Ispica una casa di riposo senza autorizzazioni: il sindaco Innocenzo Leontini, una volta acquisita la documentazione, ne ha disposto la sospensione dell’attività e la conseguente chiusura. La struttura era priva di convenzione con infermieri professionali e somministrava pasti agli ospiti senza osservare i protocolli in materia Haccp su analisi e controlli dei rischi alimentari. Gli anziani che si trovavano nella casa di riposo saranno nelle prossime ore trasferiti in altre strutture o presi in carico dai parenti.

Salva