Adeguate le tariffe per la degenza dei disabili psichici

La Regione Siciliana ha recepito una norma voluta fortemente dalla DC ed in particolare dai deputati Ignazio Abbate e Carmelo Pace. Norma appoggiata da tutti i componenti della conferenza dei capigruppo che l’hanno inserita tra gli articoli del maxi emendamento governativo come unico provvedimento ordinamentale presente nella norma. Tale provvedimento prevede l’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo. “Si tratta – commenta l’On. Ignazio Abbate – del primo adeguamento delle rette dopo le significative riduzioni operate nel comparto in esecuzione del Piano di Rientro il triennio 2007 – 2009. Abbiamo voluto fortemente questo aumento adeguandolo al costo della vita attuale. Così potremo dare maggiore dignità lavorativa ai tanti addetti al servizio che operano all’interno delle strutture siciliane”.

Salva