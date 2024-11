Modica, approvati i bilanci consolidati. L’opposizione: “Maggioranza sfilacciata”

Ieri sera si è tenuto il Consiglio comunale di Modica ha approvato i bilanci consolidati anno 2021 e 2022. La seduta era saltata in prima convocazione per mancanza del numero legale; in seconda convocazione è stato raggiunto il numero legale, ma la maggioranza è stata presente con appena 13 consiglieri su 21, di cui uno non ha votato l’argomento. L’opposizione attacca. “Abbiamo fatto notare – denunciano i consiglieri Giovanni Spadaro, Ivana Castello e Claudio Gugliotta – che mancavano i Revisori dei Conti, impossibilitati ad essere presenti. Non è stato nemmeno possibile conferire con loro in videoconferenza perché l’Ente non ha i mezzi tecnici per poterlo fare. Eppure da un anno si chiede di avere lo streaming e un addetto stampa in consiglio (e inoltre, ricordiamo, che è stato dato l’incarico ad una società, per un corrispettivo di 90 mila Euro, che si era impegnata ad attivare lo streaming entro il passato mese di settembre)”. Tuttavia, anche senza i Revisori la maggioranza ha deciso di andare avanti con la relazione dell’Assessore al Bilancio, Delia Vindigni. Si è proceduto alla votazione e i due bilanci sono stati approvati a maggioranza. “Il dato che ci sembra politicamente rilevante- continua l’opposizione – è una presa di distanza tra i gruppi della maggioranza. Infatti, oltre agli assenti, ben otto consiglieri, che è già un chiaro messaggio, c’è stato il voto contrario del consigliere di Modica al Centro, Fabio Borrometi. Quindi da una maggioranza granitica di 21 consiglieri su 24 si è passati ad una maggioranza di 12. Non sappiamo se sia solamente un caso, o se – trattandosi di Bilanci-Dissesto-Responsabilità personale – ci sia in atto una presa di distanza da una figura ingombrante e non presente in Consiglio, ma che tuttora pretende di dettare la linea politica a suo piacimento”.

