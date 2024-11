Trump: difesa benessere americano e dai pericoli esterni…l’opinione di Rita Faletti

Doveva essere un testa a testa. Il confronto Harris-Trump si è concluso con 291 voti contro 223 a favore dell’ex presidente che ritorna così alla casa Bianca. “E’ la più grande vittoria politica di tutti i tempi. Rimetteremo a posto il paese, aggiusteremo i confini”, ha detto il tycoon dal comitato in Florida, nel suo primo discorso da presidente in pectore. I repubblicani conquistano il Senato e la Camera che vanno ad aggiungersi al controllo sulla Corte Suprema. Più che una vittoria è stato un trionfo. “Trump triumphs” ha titolato un giornale americano sottolineando che anche le roccaforti democratiche sono state espugnate, la prova del fatto che l’elettorato americano non è spaccato a metà e la polarizzazione è forse più una percezione che una realtà. A fare la differenza sono stati i latinos, maschi e giovani, tradizionalmente elettori democratici, passati dall’altra parte perché delusi dall’economia. Per Trump hanno votato anche gli elettori uomini della classe media del Mid-West, il 55% dei bianchi delle aree suburbane, il 16% dei giovani, il 54% dei non laureati, il 56% dei cattolici contrari all’aborto e, con sorpresa, per la prima volta negli ultimi vent’anni, il popolo. I democratici, sicuri di vincere, i sostenitori di Harris, la maggioranza delle donne, le élite, gli Obama, il mondo luccicante dello star system mobilitato per Kamala, sono tutti scomparsi dai riflettori, tramortiti da una sconfitta inimmaginabile perfino nei loro peggiori incubi. La democrazia è a rischio, è il tamtam che risuona cupo dietro la suggestione dei toni aggressivi e del lessico brutale di Trump in campagna elettorale. Ma se una campagna elettorale può significare qualcosa, non è ai toni e alle parole che si deve prestare attenzione, che non necessariamente preludono a una gestione sconsiderata delle funzioni assegnate all’uomo più potente del pianeta. Un presidente americano ha la sua squadra, un establishment con il quale si confronta e alle spalle un solido sistema di “check and balance” che impedisce azzardati fuori pista. E le dimensioni del paese non sono un aspetto trascurabile. Il commander in chief deve prestare attenzione alle esigenze di tutti i cittadini – “Sarò il presidente di tutti”, ha dichiarato Trump – deve conoscere i problemi veri del paese e cercare di risolverli secondo una priorità che sarà lui solo a stabilire in base alla sua visione. Non potendo avere tutte le competenze necessarie ad amministrare una macchina tanto complessa, l’inquilino della Casa Bianca, chiunque egli sia, dispone di un’ampia varietà di consulenti nei vari settori, di esploratori dei sentimenti della popolazione, che raccolgono informazioni e le analizzano, di studiosi che conoscono il passato e il loro momento storico, di persone capaci di collegare i diversi punti di vista per creare un percorso che unisca e porti a una decisione. Le decisioni che arrivano sulla scrivania del presidente sono solo le più importanti, le numerosissime altre competono ai membri del gabinetto presidenziale e allo staff del ramo esecutivo. Questo per dire che sul tema immigrazione, uno dei più sentiti dagli elettori repubblicani e prevalente nella campagna elettorale, benché la posizione di Trump sia radicale, la deportazione di massa di milioni di immigrati irregolari è lontana da ogni possibile realizzazione. Più facile che venga implementato il controllo della frontiera con il Messico con l’assunzione di nuovi 10mila agenti, un punto che rientra nel piano di contrasto all’immigrazione irregolare. La sicurezza dei confini non può però escludere la sicurezza dell’intero paese. Trump ha previsto il raddoppiamento delle spese militari per rafforzare le difese, modernizzare le Forze armate e dotarle di strumenti altamente tecnologici. Un obiettivo apparentemente in contrasto con quell’altro, molto apprezzato da molti americani e dal mondo in generale: fermare le due guerre in corso. Qui si entra in politica estera e non va dimenticato che il pacifismo di Trump non va letto come arrendevolezza al nemico. L’uccisione di Qassem Suleimani fu ordinata proprio da lui e suscitò nel paese due reazioni contrapposte. Gli ultratrumpiani lo accusarono di aver tradito il progetto dell’America First, i liberal, pur a denti stretti, furono costretti ad apprezzare l’eliminazione dell’uomo votato alla lotta contro il “grande satana” americano. Che Trump non ami l’Iran è palese come palese è il suo legame con Israele. Un orientamento comune a repubblicani e democratici, esclusa l’ala più progressista dei dem che simpatizza con un certo tribalismo woke, prevalente, dopo la carneficina del 7 ottobre, tra intellettuali scrittori giornalisti e accademici radicali. L’istinto nazionalista e diffidente verso il coinvolgimento nelle controversie internazionali non deve confonderci: il culto della forza militare a scopo deterrente e difensivo, assente nella mentalità europea, è per fortuna presente nella cultura degli Stati Uniti e rispecchia la scuola jacksoniana, alla quale Trump è associato, che pone il benessere della popolazione americana al primo posto assoluto, ma non si sottrae al dovere di reagire con tutta l’energia necessaria e conseguire una vittoria schiacciante. Trump non impedirà a Israele di difendersi e per difendersi attaccare. Non è un caso se Netanyahu sia stato il primo a congratularsi telefonicamente con lui dopo l’esito delle elezioni. E’ il momento, anche per l’Europa, di preoccuparsi della propria difesa. Contro la politica espansionista di Putin e a difesa dell’Ucraina, contro l’islamizzazione e per la regolamentazione dell’immigrazione.

