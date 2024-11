Modica, La Juniores del Frigintini Calcio vince a Ragusa

Gli Juniores del Frigintini Città di Modica allenati a Mister Mania, iniziano positivamente il camminodel torneo di calcio di categoria, espugnando il “Biazzo2 di Ragusa per 5 a 1. Mania e i suoi ragazzi portano a casa una vittoria che fa ben sperare per il prosieguo del campionato giovanile e che dà morale a tutto il gruppo. Tutta la dirigenza e lo staff tecnico con il loro costante lavoro e con tanti sacrifici sono riusciti in poco tempo, dopo anni di assenza nel settore giovanile, a creare un gruppo coeso ed affiatato con la voglia di mettersi in evidenza ed onorare al meglio la categoria giovani che, malgrado le tante assenze, sono riusciti a concretizzare quanto di buono hanno appreso in questi pochi mesi di preparazione, frutto di tanti sacrifici. Le reti: doppietta di Giurdanella e poi Marsilio, Sortino su punizione Blanco.

Salva