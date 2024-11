Pd. “Lavori consiliari a rilento, Sindaco e Maggioranza hanno narcotizzato Ragusa”

Il gruppo consiliare del Pd di Ragusa esprime rammarico per il fatto che i lavori in aula vanno avanti, quando va bene, a rilento. Il motivo? “In pratica – affermano il capogruppo Peppe Calabrese con i consiglieri Mario Chiavola e Giuseppe Podimani – sindaco e maggioranza hanno narcotizzato una città. Non ci sono atti importanti, il civico consesso non lavora. Il presidente non si preoccupa minimamente di questa fase di stanca, ma solo di apparire alle cerimonie pubbliche per farsi fare una foto accanto al primo cittadino. Hanno trovato il sistema, grazie agli effetti annuncio, la maggior parte dei quali pubblicati sulla pagina Facebook del sindaco, di evidenziare che tutto va bene e che tutto funziona. Purtroppo per loro, i dati dicono tutt’altro e ci parlano di un consiglio comunale che non produce assolutamente nulla, se non l’esame e l’approvazione di debiti fuori bilancio e altre piccolezze del genere”. “L’unico atto importante – continua il gruppo consiliare Pd – che dovevamo portare avanti, e che è stato approvato grazie al nostro contributo determinante, avrebbe dovuto essere il Prg, ma è da mesi che attendiamo che lo strumento urbanistico ritorni in aula per le osservazioni. Insomma, sembrano essersi incartati anche sotto questo aspetto e vorremmo comprenderne le ragioni. Occorre una sterzata verso una maggiore produttività perché, altrimenti, il ruolo del civico consesso finirà con l’essere completamente svilito”.

