Firrincieli (M5S Ragusa). “L’impianto di contrada Selvaggio e le ovvietà del Sindaco”

“Avere rigenerato i seggiolini dopo sette anni la dice lunga sull’interesse che questo sindaco ha rivolto all’impianto di contrada Selvaggio. Se non fosse stato per il Pnrr, non si sarebbe investito neanche un euro e l’agibilità della tribuna A, per stessa ammissione del sindaco che a distanza di tempo arriva con il produrre questi interventi, sarebbe rimasta un miraggio”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Sergio Firrincieli dopo avere letto uno dei tanti post su Facebook del sindaco che, in questo più che in altri periodi dell’anno, sembra affetto da bulimia comunicativa. “Adesso – aggiunge Firrincieli – si parla di predisporre il progetto esecutivo per rinnovare il manto erboso, per poi cercare una linea di finanziamento. Per chi capisce il politichese è come dire che siamo ancora fermi alla lettera A. Credo che al momento, con i numerosi problemi politici determinati dagli abbandoni in maggioranza, le frizioni con gli alleati che richiedono rispetto degli accordi elettorali e la spasmodica ricerca di un posto al sole in prospettiva regionale, che ulteriori sconquassi potrebbe portare alla coalizione, la comunicazione del sindaco sia fatta di ovvietà, di informazioni di servizio che devono distrarre i cittadini a cui non vuole fare sapere che viene contestato da chi ha contribuito alla sua elezione e che di fatto non ha tempo per amministrare. Così come nel Cassí 1 era impegnato a lavorare sulle relazioni per assicurarsi la rielezione, adesso è impegnato allo stesso modo a crearsi un futuro da deputato. Come dire che la città può attendere. L’ambizione personale no”.

Salva