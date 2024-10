Progetto Erasmus: L’assessore Cannizzaro incontra trenta ragazzi da cinque nazioni

Nell’ambito di un’iniziativa dell’Unione Europea, l’Assessore all’Ecologia e alle Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro, ha incontrato ieri un gruppo di 30 studenti del progetto Erasmus YESC Youth Excange, promosso da Key Life. Il gruppo, sino a mercoledì 6 novembre, è a Marina di Modica e ieri si è reso protagonista di una bella, condivisa e partecipata iniziativa, pulendo l’arenile dai rifiuti portati dal mare sulla spiaggia. Prima di dare una mano nella pulizia della spiaggia – ha dichiarato l’Assessore Cannizzaro – ho parlato qualche minuto con loro degli importanti riconoscimenti ottenuti dalle nostre spiagge: dalla Bandiera Blu al riconoscimento di comune Plastic free, catturando la loro attenzione quando ho spiegato che il nostro ecosistema e la ‘tenuta’ delle nostre spiagge, fanno si che le tartarughe Caretta Caretta scelgano il nostro litorale per deporre le loro uova. Ovviamente si è parlato anche d’altro a cominciare da quello che è il nostro brand: il cioccolato di Modica. Sono ragazzi che provengono da cinque stati europei: Romania, Slovenia, Grecia, Italia e Croazia. Qui da noi, sono impegnati in attività di apprendimento non formale e in workshop quotidiani con l’obiettivo di promuovere intercultura, collaborazione e scambi di idee. Per facilitare il programma, come assessorato alle Politiche giovanili – abbiamo messo a loro completa disposizione l’aula studio dell’auditorium di Marina di Modica che è aperta durante tutto il periodo di loro permanenza”

Salva