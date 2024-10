Pozzallo. La nave tedesca della Sea Eye 5 sbarca 65 migranti

È entrata in porto alle ore 6.45 la nave tedesca della Sea Eye 5, battente bandiera tedesca, che trasportava 65 migranti (di cui 6 minori). Stanno tutti bene, così come conferma la Protezione Civile di Pozzallo, impegnata nelle prime ore della mattina nelle operazioni di sbarco. Sudan, Siria, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Iraq, e Kurdistan le loro nazioni di provenienza.

I migranti sono partiti da un porto libico e sono stati diversi giorni in mare prima dell’arrivo della nave Ong che li ha issati a bordo e trasportati in Sicilia. Diversi i casi di scabbia curati a bordo, tanto che la Sea Eye 5 resterà attraccata al molo del porto commerciale fino a quando non sarà bonificata del tutto.

Da quanto appreso, sembra che i migranti siano partiti con una sola bottiglia d’acqua a testa e abbiano pagato una somma pari a tremila euro circa al fine di attraversare il Mediterraneo. Al momento, tutti i migranti sbarcati sono ospiti dell’hotspot portuale, sotto la costante e vigile attenzione di carabinieri e poliziotti.

