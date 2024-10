Pozzallo. Castello “Di Martino” in vendita per un milione di euro

“Vendesi antico rudere, vecchio di 100 anni circa, con bellissima vista mozzafiato sulla spiaggia di Raganzino, da riqualificare interamente, chiamare ore pasti”. Permetteteci un pizzico di ironia ma potrebbe essere questo l’annuncio di vendita del castello “Di Martino”. È difatti ufficiale la vendita del vecchio rudere sito alle porte del quartiere Raganzino. Valore dell’immobile, un milione di euro circa. A trattare la vendita un’agenzia immobiliare di Catania, la quale pare sia in trattativa con alcuni maltesi per l’acquisto dell’immobile (notizia, questa, comunque non confermata). La vendita prevede non solo la struttura ma tutta l’area circostante, fino alle vecchie mura che ne delimitano il perimetro. Unico vincolo, il distacco di alcuni metri dalla strada che conduce al porto affinché si possa costruire un marciapiede a norma.

Da quanto appreso, pare che l’immobile, in quanto rudere, possa essere demolito per la costruzione di una nuova struttura (forse un hotel?) in quanto non ci sono vincoli da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa.

La costruzione del castello risale attorno al 1930, quando la famiglia Di Martino di Modica commissionò i lavori che, alla fine, non vennero portati a conclusione, non si sa per quali motivi. In un sentiero accidentato si possono notare due piccole incavature che, secondo una leggenda tramandatasi per secoli, si trattava delle “orme” lasciate dalle ginocchia di San Paolo che proveniente da Malta, si fermò qui a ringraziare il Signore dopo una navigazione difficile. In estate, la struttura viene adoperata da qualche “portoghese” che vi dimora con sacco a pelo, lasciando detriti di ogni genere. Fino a qualche anno fa, i giovani delle quattro parrocchie cittadine hanno utilizzato la struttura quale splendido scenario della “Via Crucis”. Oggi, la notizia dell’immobile messo in vendita.

Salva