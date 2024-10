Pallavolo, serie D/F: Giarratana Volley, buona la prima. Enna battuto 3-0

Esordio con il botto per il Giarratana Volley di Saro Corallo che ieri, al cospetto del pubblico amico, ha battuto 3-0 le ennesi della Kentron Volley School conquistando così i primi tre punti nel campionato di serie D. Un 3-0 netto, (25-2125-2025-17) senza possibilità di replica per le padroni di casa che pure non avevano cominciato con il piede giusto il match. Corallo schiera in palleggio Marta Minardi con Denise Dell’Albani in diagonale. Le due centrali sono Arianna Giaquinta e Nicole Galluzzo, sulle ali Roberta Cordeschi e Asia Cannata, libero Maria Elena Arcieri. In panchina il tecnico gerratanese porta con sé Clara Carnibella, Federica Occhipinti, Adele Garofalo, Graziana Pagano, Miriam Renna, Carlotta Sortino, e Roberta Pluchino. Dicevamo di un inizio partita molto contratto da parte delle padroni di casa che probabilmente pagano lo scotto dell’emozione per l’esordio da parte delle tantissime giovani che compongono il roster 2024-2025. Sotto di 9-3, Corallo chiama tempo e cerca di scuotere le sue. La mossa sembra funzionare sin da subito visto che, trascinate da una Cannata in giornata di grazia, le biancorosse (ieri in maglia nera) riescono prima a rimontare e poi a respingere il ritorno delle gialloverdi che sbagliano anche tanto in battuta. Il set è di Giarratana 25-21. Nel secondo si invertono i ruoli. Sono le padroni di casa che partono subito fortissimo scavando un solco importante tra se e le avversarie (18-10). Quest’ultime hanno però il merito di crederci sempre e pian piano, complice un buon turno di battuta e qualche incertezza di troppo in ricezione e difesa, rosicchiano punti su punti riducendo la forbice sul 18-16. A questo punto coach Corallo prova a dare una scossa buttando nella mischia Garofalo in palleggio e Graziana Pagano al centro. Anche questa volta la mossa è vincente perché, complice una ritrovata solidità nei fondamentali di difesa e ricezione, dove Cordeschi ha percentuali altissime, Giarratana riprende a correre e vince anche il secondo 25-20. Nel terzo parziale la differenza tra le due squadre si fa ancora più marcata. Le padroni di casa hanno ormai il motore caldo e con un filo di acceleratore corrono senza ostacoli verso il 25-17 che vale il 3/0 finale ed i primi tre punti in classifica. Sabato, per la seconda giornata, il calendario riporta a casa nuovamente il Giarratana Volley che ospiterà le quotate avolesi del Volley Club, uscite sconfitte dal confronto con il Ragusa Volley.

