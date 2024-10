Confimprese Ragusa su luminarie natalizie. “Si lavori per organizzare più eventi”

Il clima di festa a Ragusa arriva con due mesi di anticipo. Sollevando non poca curiosità tra i residenti e grande gioia tra gli amanti delle festività natalizie. Gli alberi di Natale sono stati posizionati in piazza San Giovanni e in piazza Libertà. L’installazione delle luminarie natalizie ha portato una ventata di festa e un’atmosfera anticipata che ha sorpreso molti.

‘Giudichiamo in maniera positiva la scelta dell’amministrazione comunale di installare, in anticipo, le luminarie -spiega il presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti-il clima di festa, seppur in anticipo, aiuta la città e il centro storico ad animarsi. Da anni denunciamo lo stato di degrado e di abbandono di questa parte, importante, della città. Siamo consapevoli che le luminarie, da sole, non possono riqualificare il centro. Ma la presenza di eventi, con la straordinaria presenza di pubblico per la festa della scaccia rausana, e’ la dimostrazione tangibile di quello che si deve fare. Il centro storico si popola ed acquisisce centralità se portiamo in quest’area iniziative ed eventi”.

Salva