Calcio. Nebros-Modica. I messinesi vogliono vincerla

La Nebros è proiettata alla proibitiva sfida con il Modica. “Sono una corazzata, da tempo allestiscono una rosa importante nel tentativo di vincere e tornare in D e quest’anno non sono da meno. Hanno un tecnico molto esperto come Pasquale Ferrara, che conosco bene, però con il nostro entusiasmo e la brillantezza possiamo metterli in difficoltà – analizza l’attaccante messinese Fabrizio Bontempo, in un’intervista a Messina Sportiva. – Il pronostico è tutto dalla loro parte perché sono tra le favorite, noi dobbiamo fare la nostra partita, dando il massimo come è avvenuto finora. Affrontare le due squadre che stanno lassù non ci spaventa, anzi è stimolante, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara”.

