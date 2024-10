Ragusa-Sambiase. Erra: “Continuiamo così, ma con più convinzione”

A distanza di quattro giorni dall’ottava giornata di campionato, domani gli Azzurri ritorneranno in campo, una settimana importante e piena di aspettative, anche per smuovere la classifica.

Ad attendere la squadra ragusana domani allo stadio Aldo Campo, la squadra calabrese del Sambiase, a soli due punti di distanza dalla formazione azzurra.

“L’avversario di domani è sicuramente ostico – la dichiarazione di mister Alessandro Erra-. “Conosco bene la società in quanto ci sono stato tre anni. Si tratta di una società che sa fare calcio, è una buona squadra, che sta facendo un buon campionato. Domani sarà un’altra partita difficile, per noi sarà un altro test contro un avversario che ha ottimi elementi specialmente nel reparto avanzato.

Questa settimana è importante per smuovere la classifica, abbiamo fatto due pareggi, anche se noi mercoledì meritavamo di vincere, ci portiamo dietro questa rabbia di Agrigento solo per il risultato, perché a livello di prestazione non c’è stato nulla da dire, in quanto è stata una prestazione positiva. Il risultato non ci ha soddisfatto a pieno, perché non ha rispecchiato ciò che noi avevamo espresso. Contiamo di rifarci domani, sappiamo che sarà un compito arduo, ma noi cercheremo di dare il massimo ugualmente.

Il messaggio che rivolgo ai giocatori è quello di continuare la strada intrapresa, ma con maggiore convinzione, continuare a sacrificarsi, dare tutto se stessi per il collettivo, per la società e per i tifosi e dare loro una soddisfazione. A tal proposito vorrei dire un grazie a loro, per il loro sostegno. Domani li voglio vedere a sostenere ancora una volta la squadra, per quest’altra partita anch’essa difficile, so che loro sono sempre al nostro fianco, sia in casa che in trasferta, e domani, dopo che in casa abbiamo realizzato 1 vittoria e 3 pareggi, ci auguriamo di gioire insieme”.

