Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Modica, al Quartiere Sacro Cuore. Un giovane macellaio, per cause da stabilire, è rimasto seriamente ferito alla mano, intrappolata in un trita carne. Scattato l’allarme, sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco ed anche la polizia. Il giovane è stato trasportato all’Ospedale Maggiore Nino Baglieri. C’è il rischio che perda l’arto.

