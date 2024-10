Toghe rosse in campo…l’opinione di Rita Faletti

Quando Berlusconi vinse le elezioni sorprendendo tutti, la sinistra, che già si vedeva al potere, gli promise di fargli vedere i sorci verdi. Mantenne la promessa e fu accompagnata e assistita nell’impresa da magistrati altrettanto agguerriti. Il tempo cura le ferite e i dispiaceri si metabolizzano fino ad assumere una patina di nostalgia di fronte a un cruccio ben più grande. Giorni fa, il Tribunale di Roma non ha convalidato il trasferimento di 12 migranti al centro per il rimpatrio di Shengjin, in Albania, con la motivazione che i paesi di provenienza degli stessi, Bangladesh e Egitto, non sarebbero sicuri. Non è ai magistrati che spetta deciderlo, ha obiettato Giorgia Meloni. La Farnesina ha un elenco di paesi ritenuti sicuri, ivi compresi i due menzionati, eppure, le toghe rosse, abituate ad esondare dalle loro funzioni, invece di applicare le leggi, entrano a gamba tesa in una decisione del governo e chiedono di riportare in Italia i migranti. Si può avere in antipatia il governo Meloni, ma disquisire nel dettaglio sulla sicurezza di un paese – sicuro integralmente o solo in alcune parti e sicuro per chi – è pura volontà di cassare un decreto per motivi politici. Del resto, le premesse erano sul tavolo dallo scorso maggio, dopo l’approvazione dell’accordo Italia-Albania da parte del governo. La giudice Silvia Albano, Magistratura democratica, collega di Apostolico, vicina al Pd, in occasione di un convegno organizzato, disse: “E’ chiaro che noi non possiamo convalidare i trasferimenti”. Frase che illumina sulla concezione che le correnti di sinistra della magistratura hanno del loro potere: le leggi del governo si applicano solo se si condividono e si condividono solo se non contrastano con le proprie convinzioni. I colleghi romani della dottoressa Albano hanno confermato che la divisione dei poteri, esecutivo legislativo e giudiziario, che perimetra il campo d’azione di ognuno, non è un ostacolo alla disattivazione di una legge del governo se non piace. E pazienza se così si sacrifica il principio di imparzialità e con esso si rinuncia alla fiducia della maggioranza degli italiani nella magistratura. Oggi, il cruccio della casta si chiama Giorgia Meloni. Marco Patarnello, giudice di spicco di Magistratura democratica, in una mail chiama a raccolta i colleghi perché si compattino per affrontare l’attacco alla giurisdizione che “non è mai stato così forte, forse neppure ai tempi di Berlusconi”. Il motivo, spiega il giudice, è che Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte. “Non è accettabile che qualcuno si ritagli uno spazio politico ai danni dell’intera magistratura” è il punto centrale del suo ragionamento. Più chiaro di così. Ciononostante, Riccardo Magi, +Europa, non demorde e cita un pronunciamento della Corte di Giustizia europea sulla sicurezza del paese di provenienza: bisogna dimostrare che “in modo generale e uniforme non si ricorre mai a persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno”. Come mai allora la Svezia ha rimandato un gruppo di clandestini in Iraq e la Germania in Afghanistan? Il Guardasigilli Nordio ha osservato, ironicamente, che la sentenza europea non è stata ben compresa, per complessità e forse perché scritta in francese. Passando dalla questione sicurezza del paese all’affidabilità del clandestino, si potrebbe domandare agli attivisti giudiziari di Roma fino a che punto le dichiarazioni di clandestini privi di documenti di identità siano da considerarsi credibili. Invece di arrampicarsi sugli specchi, non sarebbe più onesto dire che si devono accogliere tutti, che i confini non esistono? Un paese sovrano deve inchinarsi al narcisismo etico di magistrati più attenti all’umanitarismo pop che al diritto? Lo scontro continua, Meloni tira dritto e il governo definisce il suo elenco di paesi sicuri, in senso oggettivo e soggettivo, tenendo conto dell’integrità territoriale ed escludendo Camerun, Colombia e Nigeria, per evitare un nuovo caso rientro dei migranti trasferiti nei centri oltre confine. Il decreto interministeriale diventa una norma primaria che i giudici non possono disapplicare. “Se la ritengono incostituzionale, possono fare ricorso alla Consulta”, ha precisato Nordio. Il presidente Mattarella non vi ravvisa alcun elemento di incostituzionalità e Magistratura indipendente si fa sentire, rompendo il fronte antigovernativo: non vogliamo essere associati a quelli politicizzati. A sinistra, urlano al danno erariale (Conte in prima fila dimentico dei 130 miliardi costati allo Stato i suoi superbonus), alla deportazione (una ripassatina al lessico non guasterebbe), alle carceri in Albania (molto più decorose delle gabbie luride in cui vengono stipati i migranti in Italia). Si rilassino, pensino a cose più consistenti e mandino ai talk show esponenti più preparati e convincenti.

