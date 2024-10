Modica. “Continua l’incessante sofferenza dei lavoratori della Gesco”

Continua l’incessante sofferenza dei lavoratori della Gesco che, oltre a non aver ricevuto la liquidazione delle 11 mensilità e il Tfr da parte del Comune di Modica per il periodo di lavoro intercorso con la liquidandaSpM, oggi non hanno ancora ottenuto, da parte della nuova Società, il pagamento degli emolumenti relativi al salario del mese di settembre.

“In questi giorni – denuncia il Segretario della Camera del Lavoro, Salvatore Terranova – abbiamo cercato in tutti i modi di contattare l’Amministrazione per avere informative sul mandato che il Comune dovrebbe fare allaGesco per consentire a quest’ultima di provvedere al pagamento del salario di settembre ai lavoraori, ma non abbiamo ricevuto risposta né alle telefonate né ai messaggi. E’questo, da diversi mesi,il modo di interfacciarsi dell’attuale Amministrazione: non rispondere, non fornire informazioni, però essa si infastidisce se poi la Cgil procede ad imbastire iniziative di protesta. Poiché riteniamo che non sia possibile fare ancora agonizzare tante famiglie (il non aver ricevuto gli emolumenti per diversi mesi ha dissestato i loro bilanci familiari e la loro vita), la Cgil diffida l’Amministrazione comunale ad adempiere all’immediata liquidazione ai dipendenti delle 11 mensilità arretrate, comprensive deltfr, senza che essa adduca ancora impedimenti o altre giustificazioni, che hanno avuto e hanno solo l’obiettivo di prendere tempo, e di liquidare loro anche il mese di settembre.

Si ha l’impressione che qualcuno non abbia ancora capito cosa significhi non poter fare la spesa, non poter comprare i farmaci per curarsi, non poter mantenere i figli, essere in difficoltà con le banche, per la semplice ragione forse che nella vita non ne ha mai fatto esperienza personale. Qualcuno forse non sente la sofferenza che arreca questo stato di cose”.

Salva