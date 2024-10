Ragusano Dop. Gratificante riconoscimento per Angelo Dipasquale

E’ stato il presidente del consorzio di tutela del formaggio ragusano dop Giuseppe Occhipinti, accompagnato dal direttore Enzo Cavallo a consegnare ad Angelo DiPasquale la targa a lui dedicata ed assegnata in occasione della 49a edizione della Fam, fiera agroalimentare mediterranea, che ha avuto svolgimento a Ragusa dal 24 al 29 settembre scorso. Per motivi di salute dell’interessato, la targa è stata ritirata dal Presidente del consorzio che, ora che è stato possibile, ne ha curato personalmente la consegna.

Angelo DiPasquale, stagionatore storico, è stato uno degli operatori della filiera che, insieme ai ricercatori del Corfilac e con la competente e determinante guida del prof. Giuseppe Licitra, hanno elaborato il disciplinare di produzione del formaggio Ragusano che nel 1995 e’ stato approvato e riconosciuto dalla Unione Europea ottenendo, l’anno successivo, il marchio comunitario e la denominazione di origine protetta che ne conferisce una garanzia circa la sua origine e le modalità di produzione e la sua qualità.

È stato socio fondatore del Consorzio di Tutela del Ragusano nell’ambito del quale ha avuto un ruolo di primissimo piano: è stato componente del consiglio di amministrazione dalla costituzione e fino al mese di gennaio del 2022. La consegna della targa è stata una felice occasione per ritrovarsi insieme e per rievocare i vari passaggi che hanno portato al riconoscimento del Ragusano Dop, del suo valore organolettico, ed alla sua sempre maggiore affermazione commerciale, senza dimenticare che è una delle eccellenze agroalimentari Iblee ed è particolarmente ricercato dagli esperti di cucina di qualità.

