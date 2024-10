Sicilia on the road: un itinerario di 7 giorni da Messina a Catania (o viceversa)

Un viaggio in Sicilia on the road permette di fare tappa in più località diverse alla scoperta delle tante anime dell’isola e delle innumerevoli ricchezze paesaggistiche, storiche, culturali che ospita. Con più giorni a disposizione si avrà più tempo per godersi in tutto relax bagni e tintarelle sulla spiaggia, degustazioni di vini e specialità locali, sessioni di shopping di artigianato locale. Anche in una settimana, però, si riesce a girare la Sicilia in auto fermandosi nei centri principali: ecco un possibile itinerario in Sicilia in auto di sette giorni.

Da Messina a Cefalù lungo il litorale nord della Sicilia

Arrivando in auto dopo aver attraversato lo stretto di Messina, il proprio viaggio on the road in Sicilia non puòche partire dalla città di Messina. Meritano una visita il Duomo, il Campanile e l’Orologio Astronomico che si trova all’interno dell’ultimo ma anche la Galleria Vittorio Emanuele IIIe il Teatro Vittorio Emanuele II.

Da Messina ci si può spostare verso Cefalù percorrendo un tratto litoraneo che già da solo offre panorami mozzafiato. Quello di Cefalù è un antico borgo di pescatori affacciato sul mare, dove fare il bagno a due passi dal centro, assaggiare ottima cucina di pesce in una delle tante trattorie che servono specialità del posto e godersi il tramonto. L’attrattiva principale, però, è il Duomo con i suoi mosaici in oro e in particolare quello raffigurante il Cristo Pantocratore.

Una giornata a Palermo alla scoperta del capoluogo Siciliano

Da Cefalù si raggiunge facilmente Palermo: al capoluogo siciliano va riservato almeno un giorno del proprio itinerario in auto in Sicilia. Da Piazza Politeama al Teatro Massimo passando per la Cappella Palatina, la Chiesa della Martorana, la Cattedrale infatti le cose da vedere a Palermo non mancano. Da non perdere sono anche mercati tradizionali come quello di Ballarò o della Vucciria diventati oggi centro della movida più giovane.

Dalla Riserva dello Zingaro alla Scale dei Turchi: le spiagge più belle della Sicilia

Spostandosi verso ovest si raggiunge una delle zone più rinomate per il mare in Sicilia, quella della costa trapanese: scopri le spiagge più belle su Terredimare.it. Da Scopello a San Vito Lo Capo si alternano infatti una serie di calette, alcune facilmente raggiungibili via terra e altre più godibili via mare, dove fare un tuffo nell’acqua cristallina immersi nella macchia mediterranea.

Tra le più caratteristiche spiagge della Sicilia non si può non citare anche la Scala dei Turchi: una falesia di marna (roccia bianca) che si scaglia sul blu del mare. Una tappa qui è quella che consente di proseguire il proprio viaggio on the road in Sicilia di sette giorni verso Agrigento e più in particolare verso la Valle dei Templi.

Da Agrigento a Catania sulle rotte di arte e natura

L’area archeologica è molto vasta, ragione per cui si dovrebbe pensare di riservargli un’intera giornata. D’estate, quando le temperature sono alte, una buona alternativa è rappresentata dalle visite notturne.

Dopo Agrigento, l’itinerario consigliato è quello che porta a Siracusa. Qui passeggiando tra i vicoli dell’Isola di Ortigiaè facile ammirare esempi di barocco siciliano. Meritano una visita sia l’imponente Duomo e sia soprattutto la Chiesa di Santa Lucia alla Badia che ospita un Caravaggio.

L’ultimo giorno del proprio tour di sette giorni in macchina in Sicilia va dedicato a Catania. Il Duomo, la Cattedrale di Sant’Agata, la Piazza dell’Elefante, l’Anfiteatro romano sono tra le principali attrazioni delcentro storico. Se il tempo a disposizione lo permette, però, da non perdere è un’escursione sull’Etna. Chi arriva a Catania in aereo e noleggia una macchina può partire da qui e compiere all’inverso l’itinerario proposto.

