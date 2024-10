Finisce in ospedale a causa della sigaretta elettronica che gli esplode in bocca

Palermo – “La sigaretta uccide”, così è riportato in alcuni pacchetti di sigaretta. E in quella elettronica? È successo, infatti in queste ore che una sigaretta elettronica è esplosa mentre una giovane donna in vacanza in Sicilia, ne stava fumando una, provocandole una grave ferita alla bocca. Immediatamente soccorsa, e stata trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale a Palermo. A lanciare l’allarme sono stati i titolari di un vicino ristorante, che hanno sentito un’esplosione e le grida della ragazza, prestandole subito soccorso. Dai primi accertamenti, pare che l’esplosione sia stata causata da un cortocircuito della batteria. Adesso gli inquirenti stanno cercando di capire se il dispositivo era a norma e se è commercializzato in Italia o all’estero.

