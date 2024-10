L’Avimecc Volley Modica torna in palestra, i biancoazzurri preparano la trasferta di Napoli

Archiviata senza drammi la sconfitta casalinga nella gara di esordio del campionato di serie A3 2024/2025, l’Avimecc Modica da oggi torna a lavorare per preparare al meglio la prima trasferta ufficiale della stagione che dopo il turno di riposo imposto dal calendario nella seconda giornata, il 27 ottobre vedrà i biancoazzurri di scena al “PalaSiani” di Napoli ospiti della Gaia Energy che nella gara di esordio di domenica scorsa è stata battuta in casa da Sorrento.

Putini e compagni, insieme a coach Enzo Distefano e il suo staff analizzeranno cosa non ha funzionato contro Reggio Calabria e proveranno ad apportare le dovute soluzioni. Domenica al “PalaRizza”, infatti, si è vista solo a “sprazzi” la vera Avimecc Modica e dalle cose positive viste contro Reggio Calabria il sestetto modicano dovrà ripartire.

Intanto, ci saranno da valutare le condizioni fisiche di Lollo Cavasin uscito per infortunio nel secondo set con la Domotek. Il classe 2004, nelle prossime ore si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l’entità del suo problema sperando che possa tornare il prima possibile a disposizione del tecnico biancoazzurro.

“Domenica contro Reggio Calabria – spiega il palleggiatore Pedro Putini – non abbiamo iniziato bene perchè eravamo tesi per l’esordio davanti al nostro pubblico e non siamo riusciti a fare bene soprattutto in battuta e in ricezione, ma anche in attacco non siamo stati troppo incisivi. Siamo stati costretti subito a inseguire e tutto è diventato più difficile. Faccio i complimenti a Reggio Calabria che hanno fatto un bel lavoro e sono riusciti a portare i tre punti a casa. La sconfitta – continua – fa male, ma il campionato è lungo e domenica dopo domenica dobbiamo cambiare la ‘chiavetta’ e pensare subito alla prossima partite. Da oggi ci concentriamo sulla partita di Napoli. In queste due settimane di lavoro che ci separano dalla trasferta in Campania dobbiamo vedere e analizzare cosa non ha funzionato non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche sotto l’aspetto mentale. Dobbiamo fare in partita quello che riusciamo a fare in settimana in allenamento, cosa che non siamo riusciti a fare domenica con Reggio Calabria. Se riusciamo a mettere in campo tutto quello che facciamo in allenamento dal martedì al sabato – conclude Putini – sono sicuro che riusciremo a portare a case i risultati”.

La squadra, nonostante il turno di riposo previsto dal calendario, lavorerà fino a sabato pomeriggio, mentre domenica alle 17,30, disputerà un allenamento congiunto al “PalaRizza” con il Ciclope Volley Bronte.

