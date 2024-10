Vittoria. Mensa scolastica ferma al palo, Scuderi ne chiede le motivazioni

“Che cosa è successo con la mensa scolastica a Vittoria? Perché tutti questi ritardi? Quali sono i problemi che si sono verificati? E, soprattutto, perché non sono stati comunicati alla città? I genitori degli studenti hanno diritto di sapere”. E’ quanto denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che, stando alle informazioni raccolte, sottolinea che il “servizio sarebbe dovuto partire il 4 ottobre. Invece, se tutto va bene, se ne parla a fine novembre. Ci sembra di poter dire – ancora Scuderi – che la solita approssimazione della giunta Aiello non fa bene alla città, soprattutto se parliamo di un servizio così delicato che costringe i genitori i cui ragazzi sono stati iscritti a scuola con il tempo prolungato a fare i cosiddetti salti mortali per poterli assistere anche da questo punto di vista. Non comprendiamo perché il Comune stia facendo registrare tutto questo ritardo nell’avvio di una componente essenziale della vita scolastica. O meglio, non capiamo le ragioni di tutto questo e sollecitiamo chi di competenza, in particolare l’assessore alla Pubblica istruzione, ad accelerare le procedure. Vittoria, una delle più grandi città della Sicilia, non può subire un simile disservizio. Se c’è qualcosa che non ha funzionato, si chiarisca bene alla città che cosa è accaduto e se ne traggano le dovute conseguenze. Lo scotto di questi disagi non può essere fatto pagare agli studenti. E’ inconcepibile”.

