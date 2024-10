Albo dei giovani talenti: approvata la proposta di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Ragusa

Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale esprimono grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio Comunale della proposta di istituzione dell’Albo Comunale dei Giovani Talenti, un progetto fortemente sostenuto da Simone Diquattro- vicecoordinatore cittadino FdI e Andrea Manenti, presidente Gn Ragusa, che rappresenta una concreta opportunità per i giovani artisti emergenti del nostro territorio.

“Questo risultato – dichiarano dal partito e dal giovanile- è il frutto di un lavoro condiviso e di un impegno costante per promuovere e valorizzare i giovani talenti locali. Con l’Albo, artisti emergenti come musicisti, DJ, cantanti, ballerini e creativi potranno finalmente avere uno spazio dove farsi conoscere, partecipare a eventi cittadini e contribuire attivamente alla vita culturale del nostro comune.”

“È un segnale importante – continuano – che dimostra il nostro impegno verso il futuro delle nuove generazioni. L’Albo non solo offrirà visibilità ai giovani, ma darà anche al Comune l’opportunità di organizzare eventi di qualità, valorizzando il talento locale in maniera efficiente, grazie al sistema di compensazione basato sulla visibilità offerta.”

“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all’approvazione di questa proposta, in particolare il nostro consigliere comunale Rocco Bitetti, che ha presentato l’iniziativa, e ci auguriamo che questo sia solo il primo di molti progetti orientati a offrire ai nostri giovani le possibilità che meritano

