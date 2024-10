Chiavola(Pd Ragusa). “Via Monelli nel degrado, servono risposte”

“Ricevo una serie di segnalazioni che riguardano il decoro della via Giuseppe Monelli, la strada che da Ibla conduce al cimitero di Ragusa centro. Sarebbe opportuno intervenire, a maggior ragione adesso, in considerazione del fatto che, a breve, arriveranno le giornate dedicate ai defunti e quindi è opportuno che possano concretarsi risposte specifiche lungo queste strade in cui il transito sarà giocoforza destinato ad aumentare”. E’ quanto afferma il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, il quale evidenzia che alcuni tratti del marciapiede risultano pressoché impercorribili, “per non parlare – aggiunge – della presenza di rifiuti abbandonati che, come purtroppo accade anche in altre zone della città, rendono alcune zone ricettacolo di degrado a buon mercato e a cielo aperto”. “Sono certo – precisa ancora il consigliere comunale – che il Comune, dopo avere ricevuto le segnalazioni da parte dei cittadini, a cui sto cercando di dare manforte, si farà parte attiva nel provare ad assicurare il giusto decoro a un’arteria stradale che merita l’attenzione di tutti, e non solo in questo periodo, visto che stiamo parlando di un’altra via di collegamento tra il centro urbano e la città antica che meriterebbe di essere valorizzata nella maniera più opportuna. Ricordiamo che, durante le variazioni di bilancio dell’agosto 2022, grazie allo specifico interessamento dell’on. Nello Dipasquale, fu previsto un contributo di 300mila euro al Comune di Ragusa per consentire l’esecuzione del progetto di messa in sicurezza di via Monelli nonché la sistemazione dei muri a secco, il consolidamento del costone roccioso, la sistemazione del manto stradale e l’installazione di nuova illuminazione. Restiamo, dunque, in attesa dell’attuazione di questo progetto da parte dell’ente di palazzo dell’Aquila dopo che il nostro deputato si è adoperato per far sì che i fondi venissero drenati nella nostra città. Sappiamo che l’estensione comunale è notevole e che l’impegno deve essere profuso da più parti. Allo stesso tempo, però, non si possono lasciare cadere segnalazioni come questa che indicano come determinati problemi dovrebbero essere risolti con la massima attenzione”.

